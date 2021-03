Dl Sostegni: da Partite IVA a imprese, le novità. Nodi cartelle e licenziamenti (Di venerdì 19 marzo 2021) Si appresta a tagliare finalmente il traguardo il Decreto Sostegni, atteso oggi, venerdì 19 marzo, in CdM. Nella giornata di ieri l’incontro tra i capigruppo della maggioranza e i Ministri Franco e D’Incà, alla presenza dei sottosegretari del MEF e dei Rapporti con il Parlamento, definito dalle parti “molto positivo”. Dopo l’introduzione del ministro Franco, che ha illustrato i cinque punti principali del Decreto (Sostegno alle imprese e all’economia, Lavoro e contrasto povertà, Salute e sicurezza, Sostegno enti territoriali, Proposte specifiche dai Ministeri), sottolineano le fonti, “c’è stato ampio confronto su tutte le tematiche” e “i rappresentanti delle forze parlamentari hanno espresso la comune volontà di coordinarsi, sottolineando la centralità del Parlamento. LE NOVITA’ NELL’ULTIMA BOZZA – Aiuti alle imprese fino a 10 milioni ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) Si appresta a tagliare finalmente il traguardo il Decreto, atteso oggi, venerdì 19 marzo, in CdM. Nella giornata di ieri l’incontro tra i capigruppo della maggioranza e i Ministri Franco e D’Incà, alla presenza dei sottosegretari del MEF e dei Rapporti con il Parlamento, definito dalle parti “molto positivo”. Dopo l’introduzione del ministro Franco, che ha illustrato i cinque punti principali del Decreto (Sostegno allee all’economia, Lavoro e contrasto povertà, Salute e sicurezza, Sostegno enti territoriali, Proposte specifiche dai Ministeri), sottolineano le fonti, “c’è stato ampio confronto su tutte le tematiche” e “i rappresentanti delle forze parlamentari hanno espresso la comune volontà di coordinarsi, sottolineando la centralità del Parlamento. LE NOVITA’ NELL’ULTIMA BOZZA – Aiuti allefino a 10 milioni ...

Advertising

matteosalvinimi : ??Via i Codici Ateco: il nuovo Decreto Sostegni sarà rivolto all’intera platea dei 2,8 milioni di aziende e partite… - hdemo_italy : RT @PMI_it: Importo Ristori alle Partite IVA nel Dl Sostegni, pagati entro aprile: Ristori del Decreto Sostegni a Partite IVA, professionis… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Decreto Sostegni, 3000 euro di bonus per partite Iva e professionisti: come ottenerli #economia… - MarcoScanavacca : Leggendo le voci sul decreto “sostegni” del circo delle pulci draghi&co sembra - SEMBRA - che gli aiuti li diano AN… - bizcommunityit : Dl Sostegni, nuovi aiuti a imprese, bar, negozi e partite Iva. Cinque fasce, in media 3.700 euro -