"Dica una sola parola e se la vedrà con me". Iva Zanicchi sbrocca: godetevi il massacro di Daniela Martani, scintille su Canale 5 (Di venerdì 19 marzo 2021) "Se Daniela Martani dovesse dire una sola frase negazionista o no vax a L'Isola dei Famosi se la vederebbe con me": Iva Zanicchi è sul piede di guerra, pronta a rispondere a tono ad eventuali dichiarazioni fuori luogo della naufraga che non crede al Covid. La cantante, infatti, come lei stessa ha ricordato, ha vissuto il virus sulla sua pelle, arrivando anche a perdere un fratello da un giorno all'altro. E proprio la presenza di una negazionista come la Martani all'Isola aveva turbato molte persone e scatenato la rabbia social prima ancora dell'inizio del reality. Tuttavia a fare da garante adesso c'è la Zanicchi, opinionista della trasmissione insieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. La cantante, comunque, ha voluto fare una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) "Sedovesse dire unafrase negazionista o no vax a L'Idei Famosi se la vederebbe con me": Ivaè sul piede di guerra, pronta a rispondere a tono ad eventuali dichiarazioni fuori luogo della naufraga che non crede al Covid. La cantante, infatti, come lei stessa ha ricordato, ha vissuto il virus sulla sua pelle, arrivando anche a perdere un fratello da un giorno all'altro. E proprio la presenza di una negazionista come laall'Iaveva turbato molte persone e scatenato la rabbia social prima ancora dell'inizio del reality. Tuttavia a fare da garante adesso c'è la, opinionista della trasmissione insieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. La cantante, comunque, ha voluto fare una ...

