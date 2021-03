Decreto sostegno 2021 | Meloni | “Draghi debutta con metodo Conte”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 marzo 2021) “Debutto disinistramente uguale al: conferenza stampa in ritardo e iniziata in coincidenza con i tg serali”. Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, si esprime così dopo il varo dele dopo la conferenza stampa che il premier Marioha tenuto con i ministri Franco e Orlando. “Impossibile poi non notare che il primoeconomico dell’esecutivo viene presentato da un ministro tecnico e da un ministro del Pd. Assenti gli esponenti del centrodestra”, dice. “Suinuti, Fratelli d’Italia studierà nel merito il testo delsostegni: bene l’abbandono dei codici Ateco come chiesto da sempre da FdI ma preoccupa ...