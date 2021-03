Cosa sappiamo su AstraZeneca dopo il giudizio dell’Ema. È sicuro? C’è un legame con i casi di trombosi? (Di venerdì 19 marzo 2021) Vaccino Covid, Cosa sappiamo su AstraZeneca dopo il nuovo giudizio dell’Ema, che ha dato il suo via libera alla ripresa della somministrazione. L’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha fatto il punto della situazione sul vaccino AstraZeneca facendo una panoramica abbastanza completa di quello che sappiamo sul farmaco, dai benefici ai possibili effetti collaterali. Covid, Cosa sappiamo sul vaccino AstraZeneca dopo il giudizio dell’Ema Il punto più importante del giudizio dell’Ema è che AstraZeneca è un vaccino sicuro ed efficace. Le analisi condotte sul farmaco confermano il ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 marzo 2021) Vaccino Covid,suil nuovo, che ha dato il suo via libera alla ripresa della somministrazione. L’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha fatto il punto della situazione sul vaccinofacendo una panoramica abbastanza completa di quello chesul farmaco, dai benefici ai possibili effetti collaterali. Covid,sul vaccinoilIl punto più importante delè cheè un vaccinoed efficace. Le analisi condotte sul farmaco confermano il ...

