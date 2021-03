CorSera – Inter, saldata la rata di Hakimi: ok anche agli stipendi di gennaio e febbraio (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Inter si mette in regola con i pagamenti Dopo alcuni mesi molto difficili dal punto di vista finanziario, sembra essere meno nuvoloso il futuro dell’Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il club nerazzurro avrebbe provveduto, tra le altre cose, a saldare al Real Madrid la rata di Hakimi. “L’Inter ha attraversato un periodo di difficoltà finanziaria, ha posticipato il pagamento di alcune mensilità, come pure hanno fatto altri club di serie A, ma sono in pagamento le mensilità di gennaio e le spettanze dovute per gli acquisti di mercato, tra cui la prima rata di Hakimi”. (fonte: Corriere della Sera) L'articolo <em>CorSera</em> – Inter, saldata la ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) L’si mette in regola con i pagamenti Dopo alcuni mesi molto difficili dal punto di vista finanziario, sembra essere meno nuvoloso il futuro dell’. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il club nerazzurro avrebbe provveduto, tra le altre cose, a saldare al Real Madrid ladi. “L’ha attraversato un periodo di difficoltà finanziaria, ha posticipato il pagamento di alcune mensilità, come pure hanno fatto altri club di serie A, ma sono in pagamento le mensilità die le spettanze dovute per gli acquisti di mercato, tra cui la primadi”. (fonte: Corriere della Sera) L'articolo –la ...

