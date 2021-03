C’è solo un problemino, la recensione: padri, figlie ed (inconsapevoli) matrigne nella commedia Netflix (Di venerdì 19 marzo 2021) La recensione di C'è solo un problemino, la commedia messicana disponibile su Netflix: la storia di un padre deve nascondere la figlia alla nuova fidanzata che non sopporta i bambini. Remake del commedia argentina del 2015 Se permetti non parlarmi di bambini (da cui è stato tratto anche il nostrano Ti presento Sofia con Fabio De Luigi), la messicana C'è solo un problemino (in originale Sin Hijos) ricalca nella sua quasi totalità la storia a cui si ispira, dalla caratterizzazione dei personaggi fino alle svolte della trama, aggiungendo solo qua e là qualche spruzzata di messicanità per giustificare un po' il cambiamento di ambientazione. Come vedremo in questa recensione di C'è solo un ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 marzo 2021) Ladi C'èun, lamessicana disponibile su: la storia di un padre deve nascondere la figlia alla nuova fidanzata che non sopporta i bambini. Remake delargentina del 2015 Se permetti non parlarmi di bambini (da cui è stato tratto anche il nostrano Ti presento Sofia con Fabio De Luigi), la messicana C'èun(in originale Sin Hijos) ricalcasua quasi totalità la storia a cui si ispira, dalla caratterizzazione dei personaggi fino alle svolte della trama, aggiungendoqua e là qualche spruzzata di messicanità per giustificare un po' il cambiamento di ambientazione. Come vedremo in questadi C'èun ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo la stop a causa di un possibile legame con casi di trombosi, nella ripresa delle vaccinazioni con il vaccino A… - HuffPostItalia : In Francia AstraZeneca solo agli over55, in Italia non c'è il limite - Agenzia_Ansa : Magrini: Aifa esprimerà un documento contro un uso preventivo o profilattico di farmaci come aspirina, tachipirina… - addjcted : sta ai genitori proteggere i figli dai materiali per adulti. Se su una cosa c'è scritto per adulti perchè la date a… - Michela51085978 : @Jenny21882435 Ricordo quando ariadna continuava a dire che tra loro c'era solo amicizia... Come dici tu non ci credevano e poi Emily -

Ultime Notizie dalla rete : C’è solo Global Esercizio Palle per Fisioterapia Mercato Driver Chiave, Vincoli e Opportunità, Forecasttill 2026 - Genovagay Genova Gay