Assalto ad un convoglio della Polizia | uccisi almeno 13 poliziotti

(Di venerdì 19 marzo 2021) Una banda di criminali, nel pomeriggio di ieri, ha assaltato undiuccidendo13 agenti a colpi d’arma da fuoco. Strage in Messico, dove13sono stati assassinati in un attacco armato avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. Le vittime sarebbero state prese d’da un gruppo di malviventi che L'articolo proviene da YesLife.it.

La spazialità è ......a fuoco" ingaggiato dal gruppo armato che aveva deciso di sequestrarli assaltando il convoglio del ... A sollevare dubbi sulla organizzazione della missione, nei giorni successivi all'assalto, era stata ...Il bilancio dell'agguato di gruppi criminali a un convoglio che trasportava agenti delle forze dell'ordine è gravissimo. Una carneficina ...