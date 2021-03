Yasuo Otsuka e i segreti dell’arte animata

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ci sono sempre in tutte le più grandi imprese artistiche o avventure dell’intelletto umano una o più figure che, sebbene fondamentali, se ne stanno nell’ombra e sono spesso dimenticate rispetto ai personaggi più centrali o quelli che sono più facilmente riconoscibili dal grande pubblico.è stato, per l’animazione, una di queste figure, è frase fatta, ma ripercorrere la carriera dell’animatore scomparso lo scorso 15 marzo, significa ripercorrere la storia dell’animazione nipponica degli ultimi sessant’anni. Nato nel 1931 nella … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

, lui, lo conosceva molto bene. Prima ancora di diventare direttore dello Studio Ghibli, quando alla fine degli anni Settanta lavorava come redattore capo del mensile Animage , Suzuki a ...GIAPPONE - Il disegnatore e regista giapponese, uno dei grandi animatori di popolari cartoni nipponici come 'Lupin III' e 'Conan il ragazzo del futuro' , è morto il 15 marzo: aveva 89 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato da ...L’animazione nipponica, e non solo, perde uno dei suo grandi maestri: Yasuo Otsuka, classe 1931 e tra i fondatori della Toei Doga (Toei Animation, in quanto il termine doga indicava fino agli anni ’70 ...TOKYO. Addio a Yasuo Otsuka, regista e disegnatore noto soprattutto per essere stato l’animatore di serie cult come Lupin III e Conan il ragazzo del futuro. La sua scomparsa a 89 anni, riportata dagli ...