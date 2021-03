Vittime Covid, Draghi a Bergamo: il gesto con cui cancella la vergogna di Giuseppe Conte (in piena notte) contro la città (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi, giovedì 18 marzo, è la giornata della memoria in ricordo delle Vittime del coronavirus, appena istituita. Un giorno di dolore a piena pandemia in corso, un giorno dedicato alle oltre 100mila Vittime mietute nella sola Italia nell'ultimo anno. E per l'occasione, il premier Mario Draghi è andato in visita a Bergamo, la città e la provincia simbolo della prima ondata. Una scelta, quella del premier - subito ringraziato dal sindaco Giorgio Gori nel suo discorso - dal forte valore simbolico. Già, perché nessuno ha scordato lo schiaffo del suo predecessore, Giuseppe Conte, ai bergamaschi: una visita di notte, arrivato in città poco prima della mezzonotte. Una toccata e fuga che gli costò una pioggia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi, giovedì 18 marzo, è la giornata della memoria in ricordo delledel coronavirus, appena istituita. Un giorno di dolore apandemia in corso, un giorno dedicato alle oltre 100milamietute nella sola Italia nell'ultimo anno. E per l'occasione, il premier Marioè andato in visita a, lae la provincia simbolo della prima ondata. Una scelta, quella del premier - subito ringraziato dal sindaco Giorgio Gori nel suo discorso - dal forte valore simbolico. Già, perché nessuno ha scordato lo schiaffo del suo predecessore,, ai bergamaschi: una visita di, arrivato inpoco prima della mezzo. Una toccata e fuga che gli costò una pioggia ...

GiuseppeConteIT : Oggi è la #GiornataNazionale dedicata alle vittime del Covid. Il ricordo ci riporta a quei giorni in cui acquistamm… - trash_italiano : 18 marzo 2021: Prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime del covid ????? - SkyTG24 : Sono oltre centomila le vittime del coronavirus in Italia che vengono ricordate il #18marzo, nella Giornata naziona… - 78_tatsu : RT @NaliOfficial: #18Marzo. In memoria di tutte le vittime del Covid-19. ???? #GiornataNazionale - Master2001_3 : RT @GiuseppeConteIT: Oggi è la #GiornataNazionale dedicata alle vittime del Covid. Il ricordo ci riporta a quei giorni in cui acquistammo t… -