Serve un caffè in tazza invece che nel bicchiere usa e getta: barista e cliente multati per 400 euro (Di giovedì 18 marzo 2021) Ha servito un caffè in una tazzina di ceramica , invece che nel bicchiere di carta usa e getta come stabilito dai protocolli per la zona arancione . Per questo motivo, un barista ed il suo cliente ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 marzo 2021) Ha servito unin una tazzina di ceramica ,che neldi carta usa ecome stabilito dai protocolli per la zona arancione . Per questo motivo, uned il suo...

Advertising

tainofra : Il mattino mi serve per giustificare un caffè Il caffè per la mia prima sigaretta La mia prima sigaretta per tutte le altre - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Genova, serve un caffè in tazza invece che nel bicchiere usa e getta: barista e cliente multati per 400 euro - leggoit : #Genova, serve un caffè in tazza invece che nel bicchiere usa e getta: barista e cliente multati per 400 euro - DellAntic : Genova, serve il caffè in una tazzina di ceramica: 400 euro di multa. Stessa sanzione al cliente - pennadireve : Andrà tutto bene -

Ultime Notizie dalla rete : Serve caffè Serve un caffè in tazza invece che nel bicchiere usa e getta: barista e cliente multati per 400 euro Non avevo nemmeno fatto in tempo a tirare fuori le tazzine di cartone, così l'ho servito in una normale e l'ho consegnato al cliente, che ha consumato il caffè qui fuori, nella piazzetta. In venti ...

Pescara, Rapposelli (FdI) su autorizzazioni occupazione suolo pubblico ...parklet quando i nostri esercizi pubblici potrebbero ricominciare a utilizzarli per servire caffè, ... Serve allora un regolamento che fornisca agli esercenti di bar e ristoranti le linee di indirizzo, ...

Serve il caffè in una tazzina di ceramica: barista deve pagare una multa di 400 euro Fanpage.it Non avevo nemmeno fatto in tempo a tirare fuori le tazzine di cartone, così l'ho servito in una normale e l'ho consegnato al cliente, che ha consumato ilqui fuori, nella piazzetta. In venti ......parklet quando i nostri esercizi pubblici potrebbero ricominciare a utilizzarli per servire, ...allora un regolamento che fornisca agli esercenti di bar e ristoranti le linee di indirizzo, ...