Selvaggia Lucarelli non approva le scelte di Mario Draghi?

Leggi su solodonna

(Di giovedì 18 marzo 2021) In queste ore la regione Sardegna ha firmato un’ordinanza che vieta ai proprietari delle seconde casa di approdare sull’isola se non per motivi di salute/lavoro. E asembra proprio la cosa giusta da fare! Mentre le regioni d’Italia continua a cambiare colore (e non esattamente in positivo) la Sardegna è l’unica che continua a mantenere sotto controllo i contagi per Covid e, infatti, è “bianca”. Così in Articolo completo: dal blog SoloDonna