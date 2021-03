Positivi De Vrij e Vecino | rinviata partita Inter-Sassuolo

(Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA – Dopo Samir Handanovic, anche Stefan de Vrij e Matias Vecino sono risultati positivi al covid-19. Per questo, è stato deciso il rinvio della partita di campionato con il Sassuolo, in programma domenica 21 marzo. “FC Internazionale Milano comunica che Stefan de Vrij e Matias Vecino sono risultati positivi al Covid-19- si legge nella nota- in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri. I due nerazzurri sono già in quarantena presso la propria abitazione”. L’ATS di Milano, continua il comunicato, “informata delle nuove positività, ha deciso quanto segue: sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa; divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021; divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Nella giornata di lunedì 22 marzo, prima della eventuale ripresa delle attività, verranno ripetuti i tamponi molecolari a tutto il gruppo squadra”.

