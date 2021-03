(Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Enricocorre. A una manciata di giorni dal suo insediamento ha già chiuso il capitolo organismi interni con la nomina dei due vice ieri e dellaoggi: mercoledì prossimo alle 9 è la fissata la prima riunione, apprende l’Adnkronos. Allo stesso tempo il segretario dem ha anche iniziato una serie di. Politici, istituzionali e ‘sociali’. Come aveva preannunciato già domenica scorsa nel suo discorso all’assemblea dem. E domani darà seguito anche all’impegno di incontrare i gruppi parlamentari per una “verifica chiara e netta”, aveva detto in assemblea, delle proposte avanzate. Il primo incontro sarà con gli eurodeputati, a cui il capogruppo Brando Benifei si presenterà dimissionario “per permettere le opportune valutazioni al segretario e ai colleghi, alla luce della nuova fase politica”, ...

Advertising

TV7Benevento : Pd: Letta sprint tra segreteria e incontri, resta aperto tema capigruppo/Rpt... - beneventoapp : **Pd: Letta sprint tra segreteria e incontri, resta aperto tema capigruppo** (2): (Adnkronos) - Oggi intanto è stat… - zazoomblog : Pd: Letta sprint tra segreteria e incontri resta aperto tema capigruppo (2) - #Letta #sprint #segreteria #incontri - TV7Benevento : **Pd: Letta sprint tra segreteria e incontri, resta aperto tema capigruppo** (3)... - TV7Benevento : **Pd: Letta sprint tra segreteria e incontri, resta aperto tema capigruppo** (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Letta sprint

Il Tempo

Ora l'appoggio ainvece c'è stato. A quanto si riferisce, Marcucci in questi giorni non ha parlato con il segretario della questione. Mentre Delrio **aspetta di parlare** cone, una volta ...Che si inserisce nel giro di contatti con le forza politiche cheha detto di voler avviare ma che è stato in qualche modo accelerato anche dal nodo amministrative a Roma con la 'fuga in avanti' ...Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Enrico Letta corre. A una manciata di giorni dal suo insediamento ha già chiuso il capitolo organismi interni con la nomina dei due vice ieri e della segreteria ...Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Enrico Letta corre. A una manciata di giorni dal suo insediamento ha già chiuso il capitolo organismi interni con la nomina dei due vice ieri e della segreteria oggi: ...