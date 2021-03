Matilde Brandi sarà giudice nel serale di Amici? La risposta

Leggi su novella2000

(Di giovedì 18 marzo 2021) Neldi? Mancano davvero pochissimo giorni ormai per l’inizio della fasedel talent di Maria De Filippi. Per il momento non abbiamo ancora molte informazioni per quanto riguarda la giuria. L’unica informazione nota, infatti, è quella della divisione in squadre: i professori di ballo e canto hanno dovuto L'articolo proviene da Novella 2000.