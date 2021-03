Lo streaming raccoglie oltre un miliardo di abbonati (Di giovedì 18 marzo 2021) (Foto: Getty)Il coronavirus ha ridefinito svariati ambiti della nostra quotidianità, ma uno dei settori che ha subito le conseguenze più radicali è sicuramente quello dell’intrattenimento. A ulteriore conferma di questi cambiamenti rivoluzionari, che in realtà hanno accelerato fenomeni e trend già in essere da tempo, sono i dati appena diffusi dal report annuale della Motion Picture Association of America (Mpaa), l’associazione dei produttori cinematografici americani, secondo i quali le piattaforme di streaming nel mondo hanno ormai superato il miliardo di abbonati. Le statistiche che riguardano il cinema, di contro, sono inevitabilmente allarmanti, anche se amplificate dagli effetti delle chiusure delle sale: se i botteghini internazionali avevano portato a casa nel 2019 42,5 miliardi di dollari (di cui 11,4 negli Stati Uniti), la ... Leggi su wired (Di giovedì 18 marzo 2021) (Foto: Getty)Il coronavirus ha ridefinito svariati ambiti della nostra quotidianità, ma uno dei settori che ha subito le conseguenze più radicali è sicuramente quello dell’intrattenimento. A ulteriore conferma di questi cambiamenti rivoluzionari, che in realtà hanno accelerato fenomeni e trend già in essere da tempo, sono i dati appena diffusi dal report annuale della Motion Picture Association of America (Mpaa), l’associazione dei produttori cinematografici americani, secondo i quali le piattaforme dinel mondo hanno ormai superato ildi. Le statistiche che riguardano il cinema, di contro, sono inevitabilmente allarmanti, anche se amplificate dagli effetti delle chiusure delle sale: se i botteghini internazionali avevano portato a casa nel 2019 42,5 miliardi di dollari (di cui 11,4 negli Stati Uniti), la ...

