Liverpool, Klopp rivela: «Dopo i Reds mi prenderò un anno sabbatico» (Di giovedì 18 marzo 2021) Jurgen Klopp ha svelato il suo futuro al termine dell’esperienza al Liverpool Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, in una intervista a SportBild ha rivelato quale sarà il suo futuro al termine dell’esperienza sulla panchina dei Reds. anno sabbatico – «Quando finirò al Liverpool mi prenderò un anno sabbatico. Che nessuno mi chiami Dopo quattro o sei mesi, non importa, staccherò per un anno». CALCIATORE PIù FORTE ALLENATO – «Robert Lewandowski. Quello che ha tirato fuori dal suo potenziale, come si è impegnato per diventare il giocatore che è oggi, è straordinario. Lewandowski ha fatto ogni passo che doveva fare per trasformarsi nella macchina da gol ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Jurgenha svelato il suo futuro al termine dell’esperienza alJurgen, allenatore del, in una intervista a SportBild hato quale sarà il suo futuro al termine dell’esperienza sulla panchina dei– «Quando finirò almiun. Che nessuno mi chiamiquattro o sei mesi, non importa, staccherò per un». CALCIATORE PIù FORTE ALLENATO – «Robert Lewandowski. Quello che ha tirato fuori dal suo potenziale, come si è impegnato per diventare il giocatore che è oggi, è straordinario. Lewandowski ha fatto ogni passo che doveva fare per trasformarsi nella macchina da gol ...

Advertising

Paroladeltifoso : Liverpool, Klopp: “Nessuno punta il dito contro nonostante i risultati” - FiorentinaUno : PREMIER, Klopp: 'Dopo Liverpool mi prenderò un anno sabbatico' - - Manny0486550812 : @MischiGiordano Ma ancora co sto Alcantara!!!! Ma che rimpianto estivo!!!! Non siamo mai stati in corsa per averlo.… - Rematto4 : @nickwolff__ Primo anno di Klopp al Liverpool - BombeDiVlad : ???? #Liverpool, #Klopp: “Quando finirò il mio lavoro qui, prenderò un anno sabatico” ??Queste le sue dichiarazioni… -