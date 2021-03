Lazio zona rossa, Rt in leggero calo (Di giovedì 18 marzo 2021) leggero calo dell’Rt nel Lazio, zona rossa da una settimana. Ma l’attenzione sulla diffusione del Coronavirus resta alta nella Regione perché i tassi di occupazione dei posti letto e delle terapie intensive sono in lieve aumento. “Nel Lazio – ha detto l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, ospite di ‘Omnibus’ su La7 – siamo in una fase di ascesa: non abbiamo ancora una situazione critica per quanto riguarda i tassi di occupazione dei posti letto e delle terapie intensive, però i numeri sono in lieve aumento. Anche se vediamo un leggero calo dell’ultima rilevazione dell’Rt rispetto alla settimana precedente”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021)dell’Rt nelda una settimana. Ma l’attenzione sulla diffusione del Coronavirus resta alta nella Regione perché i tassi di occupazione dei posti letto e delle terapie intensive sono in lieve aumento. “Nel– ha detto l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, ospite di ‘Omnibus’ su La7 – siamo in una fase di ascesa: non abbiamo ancora una situazione critica per quanto riguarda i tassi di occupazione dei posti letto e delle terapie intensive, però i numeri sono in lieve aumento. Anche se vediamo undell’ultima rilevazione dell’Rt rispetto alla settimana precedente”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

