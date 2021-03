La Procura FIGC apre un inchiesta sul post di Theo Hernandez. Rischio multa per il terzino (Di giovedì 18 marzo 2021) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Procura Federale avrebbe aperto un fascicolo su Theo Hernandez, in seguito alla story, subito rimossa dal terzino rossonero, dove aveva commentato l’operato dell’arbitro Pasqua in Milan-Napoli, attraverso la foto dell’arbitro e quattro emoticon con il vomito. L’ex Real Madrid tuttavia, sarebbe soltanto a Rischio multa. Foto:sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, laFederale avrebbe aperto un fascicolo su, in seguito alla story, subito rimossa dalrossonero, dove aveva commentato l’operato dell’arbitro Pasqua in Milan-Napoli, attraverso la foto dell’arbitro e quattro emoticon con il vomito. L’ex Real Madrid tuttavia, sarebbe soltanto a. Foto:sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

