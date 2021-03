Il principe William teme che il fratello Harry possa rivelare ai media le loro conversazioni private

(Di giovedì 18 marzo 2021), i fratelli che non si parlano più guarda le foto La tendenza dimostrata dai Sussex nelaii panni sporchi in famiglia terrorizza ora Buckingham Palace. E in particolare ilche, secondo fonti a corte riportate dalla stampa inglese, si starebbe rifiutando di parlare con il. Questo alla luce del fatto che letelefoniche, avvenute tra fratelli, così come tra ...

Advertising

infoitcultura : Il Principe Harry ha sentito William e Carlo: ecco cosa è accaduto - infoitcultura : 16:30 | Il principe Harry ha parlato con Carlo e William - iltrumpo : RT @gianlucaguidi: @iltrumpo amo Kate Middleton e la ruberò al Principe William - gianlucaguidi : @iltrumpo amo Kate Middleton e la ruberò al Principe William - infoitcultura : Meghan Markle rivela che Harry ha sentito il Principe William e Carlo: ecco cosa si sarebbero detti -

Ultime Notizie dalla rete : principe William

Il Messaggero

E sequalche parola l'ha detta ("La nostra famiglia non è razzista"), se la regina ha emesso un comunicato ufficiale di 61 parole, se ilFilippo è stato tenuto all'oscuro durante la ...Al momento il dialogo tra i due fratelli, iled erede al trono di Inghilterrae il suo fratello minore Harry, non ha portato da nessuna parte. Lo racconta una giornalista American ...Oggi, però, dopo aver lanciato un messaggio d'amore attraverso gli orecchini indossati in videocall, la principessa avrebbe ... al fianco del marito William. Per un'occasione tanto speciale ...Sembrerebbe infatti che il Principe dopo l’intervista abbia sentito telefonicamente William e Carlo, ma la chiamata non sarebbe andata bene. A rimanere delusi dalle rivelazioni del Principe Harry e di ...