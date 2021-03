Graduatoria interna di istituto, valutazione titoli: dà punteggio il superamento del concorso, ma non SSIS o TFA (Di giovedì 18 marzo 2021) I titoli di abilitazione rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento nella scuola Secondaria (SSIS) o dai percorsi universitari TFA, seppure selettivi, non determinano alcun punteggio per Graduatoria interna di istituto dei docenti di ruolo e mobilità. Lo prevede la tabella di valutazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 marzo 2021) Idi abilitazione rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento nella scuola Secondaria () o dai percorsi universitari TFA, seppure selettivi, non determinano alcunperdidei docenti di ruolo e mobilità. Lo prevede la tabella di. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto, valutazione titoli: dà punteggio il superamento del concorso, ma non SSIS o TFA - zazoomblog : Graduatoria interna di istituto: quando è escluso il docente di ruolo che assiste genitore - #Graduatoria #interna… - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto: quando è escluso il docente di ruolo che assiste genitore - infoitinterno : Graduatoria interna di istituto: come vengono inseriti i docenti, chi ha diritto ad essere escluso - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto: come vengono inseriti i docenti, chi ha diritto ad essere escluso -