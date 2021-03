Gianmarco Pozzi, un’altra segnalazione: i fratelli Bianchi che uccisero Willy erano a Ponza quando morì (Di giovedì 18 marzo 2021) Fabrizio Gallo, legale della famiglia Pozzi, ha palesato l’intenzione di richiedere maggiori accertamenti su eventuali contatti telefonici fra Gianmarco Pozzi e i fratelli Bianchi, il tutto a seguito di una segnalazione giunta dopo il servizio de Le Iene Continuano ad aggiungersi elementi al giallo della morte di Gianmarco Pozzi, il 28enne ritrovato senza vita lo scorso nove agosto a Ponza, dove si trovava per lavoro. La battaglia della famiglia, che sta lottando in ogni modo per far riconoscere la morte del parente come omicidio e non, come inizialmente affermato, come un fatto accidentale, ha ottenuto un’enorme risonanza nazionale a seguito del servizio de Le Iene. LEGGI ANCHE => Gianmarco ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 18 marzo 2021) Fabrizio Gallo, legale della famiglia, ha palesato l’intenzione di richiedere maggiori accertamenti su eventuali contatti telefonici frae i, il tutto a seguito di unagiunta dopo il servizio de Le Iene Continuano ad aggiungersi elementi al giallo della morte di, il 28enne ritrovato senza vita lo scorso nove agosto a, dove si trovava per lavoro. La battaglia della famiglia, che sta lottando in ogni modo per far riconoscere la morte del parente come omicidio e non, come inizialmente affermato, come un fatto accidentale, ha ottenuto un’enorme risonanza nazionale a seguito del servizio de Le Iene. LEGGI ANCHE =>...

Ultime Notizie dalla rete : Gianmarco Pozzi Quella strana morte di un buttafuori a Ponza: "Lì c'erano i fratelli Bianchi" Una strana morte fa discutere da giorni. Quella del buttafuori Gianmarco Pozzi , il cui corpo è stato trovato senza vita mentre era sull'isola di Ponza. Caduta o omicidio? Sulla vicenda indagano i pm. Ma ora il legale della famiglia Pozzi punta il dito anche su ...

Morte Gianmarco Pozzi, fratelli Bianchi: 'Andarono nel suo locale' I fratelli Bianchi , conosciuti alle cronache per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte , erano stati nel locale dove lavorava Gianmarco Pozzi . Una coincidenza molto inquietante, che fa sospettare possa esserci qualcosa di più. Per questo il legale Fabrizio Gallo ha voluto portare il fatto all'attenzione degli inquirenti. ...

Gianmarco Pozzi, Le Iene sulla morte del 28enne a Ponza Mediaset Play Quella strana morte di un buttafuori a Ponza: "Lì c'erano i fratelli Bianchi" Anche i fratelli Bianchi si trovavano sull'isola di Ponza nel fine settimana in cui era stato rinvenuto il cadavere del buttafuori Gianmarco Pozzi.

Una coincidenza molto inquietante I fratelli Bianchi, accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, erano stati nel locale di Gianmarco Pozzi, ucciso a Ponza.

