GdS Rinvio Inter-Sassuolo, prime notizie sul recupero: il 7 aprile la prima data utile (Di giovedì 18 marzo 2021) Si va verso il Rinvio di Inter-Sassuolo Le positività di De Vrij e Vecino nell'Inter che si aggiungono a quelle di D'Ambrosio e Handanovic hanno portato l'ATS della Lombardia ad imporre il divieto di disputa per Inter-Sassuolo, match della 28esima giornata della Serie A che si dovuta giocare sabato sera a San Siro. Secondo l'edizione on-line della Gazzetta dello Sport, c'è già una prima data per l'eventuale recupero. Il match tra nerazzurri e neroverdi si dovrebbe giocare ora il 7 aprile. Per il Rinvio si attende comunicazione da parte della Lega Serie A.

