Garattini: 'Dall'Aifa pasticcio comunicativo compromette la campagna vaccinale' (Di giovedì 18 marzo 2021) 'Sul vaccino prodotto da l'Agenzia italiana del farmaco ha fatto un gran pasticcio comunicativo che mina gravemente la fiducia delle persone con il rischio di compromettere la campagna di vaccinazione ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 marzo 2021) 'Sul vaccino prodotto da l'Agenzia italiana del farmaco ha fatto un granche mina gravemente la fiducia delle persone con il rischio dire ladi vaccinazione ...

Garattini: «Dall'Aifa pasticcio comunicativo compromette la campagna vaccinale» ilmessaggero.it Ema va verso l’ok per AstraZeneca "Grave errore sospendere la somministrazione. Ora le persone non avranno più fiducia", questo il rimprovero di Garattini ...

Vaccini&Politica. Vaccino universale: diritto o miraggio? Il rispetto, a prescindere dalla situazione di eccezionalità in cui ci troviamo ... Abbiamo dunque chiesto a Silvio Garattini, farmacologo, presidente e fondatore dell'Istituto di Ricerche ...

