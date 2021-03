Ema | decisione UFFICIALE | AstraZeneca è sicuro

(Di giovedì 18 marzo 2021) E’ stato appena annunciato il responso positivo da parte dell’Ema sul vaccinoprecedentemente stoppato in Europa. Ecco i dettagli Dopo uno stop cautelativo in ben 16 paesi dell’Unione Europea,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

... "hanno indicato che ciò che l'fa dal punto di vista scientifico è molto importante per loro per prendere unasu come continuare con le vaccinazioni. Oggi stiamo mantenendo la nostra ...In quanto alla possibilità che una parte della produzione di Astra Zeneca, Sabine Strauss, ha affermato che "la commissione sulla sicurezza dell'non ha trovato prova di problemi di qualità o sui ...La direttrice dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), Emer Cooke, ha poi aggiunto: "La nostra responsabilità è di giungere a una conclusione circa il fatto che i benefici superino o meno i rischi in ...Via libera Ema alla ripresa delle somministrazioni del ... siamo arrivati offre ai paesi le informazioni per prendere una decisione ponderata relativa all'uso del vaccino AstraZeneca nella loro ...