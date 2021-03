Elisabetta Gregoraci è Stata Denunciata! (Di giovedì 18 marzo 2021) Un nuovo scoop su Elisabetta Gregoraci e un suo presunto ex fidanzato sta impazzando sul web. Si tratta dell’imprenditore Mino Magli, il quale ha rivelato di aver querelato la showgirl per diffamazione. Scopriamo insieme i dettagli! Elisabetta Gregoraci è tornata per l’ennesima volta sotto i riflettori e, questa volta, la colpa è di Mino Magli. Quando la showgirl era ancora nella casa del Grande Fratello Vip, l’imprenditore pugliese aveva rivelato di avere avuto una storia con lei. Qualche tempo dopo, a Live – Non è la D’Urso, aveva specificato che suddetta relazione è durata sei anni, fino a quando non è Stata interrotta da un viaggio in Kenya di Elisabetta. Magli aveva raccontato che la donna era poi rientrata con una lettera a lui destinata, in cui svelava un presunto contratto con ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 18 marzo 2021) Un nuovo scoop sue un suo presunto ex fidanzato sta impazzando sul web. Si tratta dell’imprenditore Mino Magli, il quale ha rivelato di aver querelato la showgirl per diffamazione. Scopriamo insieme i dettagli!è tornata per l’ennesima volta sotto i riflettori e, questa volta, la colpa è di Mino Magli. Quando la showgirl era ancora nella casa del Grande Fratello Vip, l’imprenditore pugliese aveva rivelato di avere avuto una storia con lei. Qualche tempo dopo, a Live – Non è la D’Urso, aveva specificato che suddetta relazione è durata sei anni, fino a quando non èinterrotta da un viaggio in Kenya di. Magli aveva raccontato che la donna era poi rientrata con una lettera a lui destinata, in cui svelava un presunto contratto con ...

Advertising

isaaciscutex : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - maddybertugno : RT @pensacheculo_: Livello di boomeraggine di Elisabetta Gregoraci: Chiude Nathan in camera per fargli la sorpresa del compleanno e intant… - Valepad85 : RT @nnocapito: 19 SETTEMBRE ELISABETTA GREGORACI E TOMMASO ZORZI SFILANO. (in questa giornata non potevo mettere video migliore) #tzvip #el… - Rosario69424316 : RT @CucciolidiK: Ma Margherita ha capito che la fidanzata del figlio è GIULIA SALEMI e non ELISABETTA GREGORACI? #prelemi - CucciolidiK : Ma Margherita ha capito che la fidanzata del figlio è GIULIA SALEMI e non ELISABETTA GREGORACI? #prelemi -