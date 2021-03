Coronavirus, resta alta la curva dei contagi: 145 in più in 24 ore. Altre quattro vittime (Di giovedì 18 marzo 2021) Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia - Romagna dedicato all'argomento: https://salute.regione.emilia - romagna.it/... Leggi su forlitoday (Di giovedì 18 marzo 2021) Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia - Romagna dedicato all'argomento: https://salute.regione.emilia - romagna.it/...

Advertising

infoitinterno : Coronavirus, resta alta la curva dei contagi: 145 in più in 24 ore. Altre quattro vittime - pensodunquerido : Togliete agli utenti dei social la possibilità di usare le faccine che ridono e di sfogarsi coi commenti riguardo… - PaolaCalabretto : Coronavirus, resta “difficile” la situazione dei contagi a Castellana Grotte - MonopoliTimes : Coronavirus, resta “difficile” la situazione dei contagi a Castellana Grotte - ItalyinEstonia : Una parte della mostra 'Quel che resta del bene' La 'Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemi… -