Colonnese | ' Vince il Napoli | più forte di una Roma in difficoltà'

(Di giovedì 18 marzo 2021)- "? Sembra diverso, ma servono prestazioni e risultati. Per tornare in Champions c'è poco tempo e soprattutto uno scontro diretto che, con una vittoria, ti porterebbe avanti. E in ...

Parola di Francesco Ciccio, doppio ex difensore della sfida, intervenuto ai microfoni di Radio Marte : " Peraltro i giallorossi avranno problemi senza Mkhytarian e Veretout che cambiavano ...... Ganz, Savicevic, Nilsen e un autogol die non le servirà a nulla la vittoria di misura al ritorno, 1 - 0 gol di Branca. Nei quarti della stagione 1999/2000 passa il turno l'Inter che..."Con la Roma vedo una staffetta Mertens-Osimhen" Sulla bagarre Champions Colonnese ha spiegato: "Zona Champions? Il Milan lo vedo un po’ in difficoltà, la Juventus dipende dallo scontro diretto perché ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Francesco Colonnese, allenatore ... ora c’è uno scontro diretto che se lo vinci ti porti avanti e il Napoli in questo ...