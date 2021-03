Banca Etruria: maxiprocesso per bancarotta, 25 imputati (Di giovedì 18 marzo 2021) In questo processo sono oltre 2.000 le parti civili ammesse, tra cui Lidia Di Marcantonio, vedova di Luigino D'Angelo, il risparmiatore di Civitavecchia che si tolse la vita il 28 novembre 2015 dopo aver affidato 110 mila euro in obbligazioni alla filiale locale della Bpel L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 marzo 2021) In questo processo sono oltre 2.000 le parti civili ammesse, tra cui Lidia Di Marcantonio, vedova di Luigino D'Angelo, il risparmiatore di Civitavecchia che si tolse la vita il 28 novembre 2015 dopo aver affidato 110 mila euro in obbligazioni alla filiale locale della Bpel L'articolo proviene da Firenze Post.

