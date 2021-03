“AstraZeneca non è pericoloso Ma le donne che prendono la pillola dovrebbero evitarlo” dice l’Ema

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il presidente dell’Aifa Giorgio Palù rassicura sull’affidabilità del vaccinoma ammette: per alcune categorie, come leche assumono laanticoncezionale, meglio procedere con prudenza. La cautela è stata confermata dal, l’Agenzia del Farmaco Europea, che ha tuttavia escluso la pericolosità del vaccino. Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco e componente del L'articolo proviene da Leggilo.org.

Boris Johnson ha annunciato che venerdì si vaccinerà con una dose di. 'L'iniezione di Oxford è sicura, l'iniezione di Pfizer è sicura, ciò cheè sicuro è prendersi il Covid', ha rimarcato il premier britannico, ricordando che gli ultimi dati accreditano ...Nella Germania della cancelliera Angela Merkel - finita sotto accusa da tutta la stampa tedesca per la 'troppa cautela' mostrata con lo stop ad. Der Spiegel ,a caso, si domanda cosa ...Milano - " AstraZeneca è un vaccino sicuro ed efficace ". E' quanto ha annunciato Emer Cooke, direttore esecutivo dell'agenzia europea del farmaco Ema. Tuttavia, "può essere associato a casi molto rar ...Dalle 15 di domani in Emilia-Romagna come in tutta Italia ripartono le somministrazioni di AstraZeneca. Chi aveva prenotato un ... a partire da domani alle 15 e nei giorni successivi, e non gli sono ...