Arriva il primo modello artificiale completo di embrione umano (Di giovedì 18 marzo 2021) Immagini degli iBlastoidi con colorazioni differenti (foto: Monash University)Si chiamano blastoidi e sono i primi modelli di embrione umano ottenuti da cellule della pelle riprogrammate in laboratorio. A ottenerli, per la prima volta con questa formulazione, è un gruppo di ricerca internazionale coordinato dalla Monash University, a Melbourne. Il termine blastoidi – o meglio iBlastoidi, cioè blastoidi indotti, per indicare che si tratta di un modello artificiale – è stato scelto dai ricercatore e viene ricondotto alla blastocisti, una fase embrionale propria dei mammiferi. I modelli potranno essere utili per analizzare in laboratorio problemi di infertilità e condizioni di aborto spontaneo (a volte ricorrente) e per studiare le primissime fasi dello sviluppo umano. I risultati sono pubblicati in due ... Leggi su wired (Di giovedì 18 marzo 2021) Immagini degli iBlastoidi con colorazioni differenti (foto: Monash University)Si chiamano blastoidi e sono i primi modelli diottenuti da cellule della pelle riprogrammate in laboratorio. A ottenerli, per la prima volta con questa formulazione, è un gruppo di ricerca internazionale coordinato dalla Monash University, a Melbourne. Il termine blastoidi – o meglio iBlastoidi, cioè blastoidi indotti, per indicare che si tratta di un– è stato scelto dai ricercatore e viene ricondotto alla blastocisti, una fase embrionale propria dei mammiferi. I modelli potranno essere utili per analizzare in laboratorio problemi di infertilità e condizioni di aborto spontaneo (a volte ricorrente) e per studiare le primissime fasi dello sviluppo. I risultati sono pubblicati in due ...

