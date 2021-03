Zona arancione prima di Pasqua: ecco quali regioni potrebbero non essere più in zona rossa (Di mercoledì 17 marzo 2021) Cambio colore regioni: chi può tornare in zona arancione? Ad oggi mezza Italia è in zona rossa. Dal 15 marzo 2021 inoltre tutte le regioni in fascia gialla sono passate in fascia arancione. L’unica eccezione resta la Sardegna che attualmente è in zona bianca. Appena cominciato il nuovo lockdown per 11 regioni italiane con le nuove zone rosse, arriva una notizia che potrebbe far sperare tempi migliori. Secondo i dati degli ultimi giorni alcune regioni possono sperare di tornare in zona arancione, quali sono? Cambio colore regioni quando si deciderà In fascia rossa ci ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Cambio colore: chi può tornare in? Ad oggi mezza Italia è in. Dal 15 marzo 2021 inoltre tutte lein fascia gialla sono passate in fascia. L’unica eccezione resta la Sardegna che attualmente è inbianca. Appena cominciato il nuovo lockdown per 11italiane con le nuove zone rosse, arriva una notizia che potrebbe far sperare tempi migliori. Secondo i dati degli ultimi giorni alcunepossono sperare di tornare insono? Cambio colorequando si deciderà In fasciaci ...

Advertising

Corriere : Lombardia e Lazio sperano di tornare in arancione prima del lockdown di Pasqua - ladyonorato : Zona arancione in #Sicilia è una mazzata all’economia dell’isola nel momento in cui tentava di rialzarsi. Le “ragio… - RaiRadio2 : Rosso, arancione o giallo, per noi #caterpillaram è sempre zona azzurra. Chi ritwitta sta al sicuro! Ascolta su… - robertotrifilet : #tantoperdirequalcosa in tanto dalla zona #Arancione sole ah gogò ??? - imcalledniki : ma da lunedì la Campania ritorna arancione o resta zona rossa? -