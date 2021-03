Vive per 525 attaccato a un cuore artificiale, oggi la gioia del trapianto per un bimbo di 7 anni (Di mercoledì 17 marzo 2021) Regina Margherita, l’incredibile storia di un bimbo del Marocco. Il suo cuore si era fermato. Ora è salvo Leggi su lastampa (Di mercoledì 17 marzo 2021) Regina Margherita, l’incredibile storia di undel Marocco. Il suosi era fermato. Ora è salvo

Advertising

Agenzia_Ansa : Ha atteso il trapianto per 525 giorni in ospedale, collegato a un cuore artificiale un bambino di sette anni operat… - Internazionale : Omar Alshogre aveva quindici anni quando in Siria scoppiarono le rivolte. Per tre anni è stato in carcere e tortura… - MinLavoro : .@AndreaOrlandosp: Innalzeremo soglia massima dell’ammontare del #Redditodiemergenza per chi vive in affitto e gara… - RolandCezanne : RT @Moonlightshad1: La 'ministra' lo sa come si vive lo smartworking in due camere e cucina, coi figli che per tre ore devono stare davanti… - PDarK77 : non si fanno scrupoli di commettere veri e propri genocidi, basta constatare le migliaia di morti con i vari vaccin… -