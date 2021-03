Valanga in Valle d’Aosta, morto scialpinista (Di mercoledì 17 marzo 2021) Uno scialpinista è morto in Valle d’Aosta travolto da una Valanga che si è staccata a Saint-Oyen-Flassin intorno alle 15. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano. La vittima era in compagnia di un’altra persona, rimasta illesa. Nella zona c’era un gruppo di 3 persone, che non è stato coinvolto dalla Valanga. L’incidente si è verificato a quota 1.800 metri circa. Gli scialpinisti stavano scendendo lungo un canalone, da cui si è staccata la Valanga. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Unointravolto da unache si è staccata a Saint-Oyen-Flassin intorno alle 15. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano. La vittima era in compagnia di un’altra persona, rimasta illesa. Nella zona c’era un gruppo di 3 persone, che non è stato coinvolto dalla. L’incidente si è verificato a quota 1.800 metri circa. Gli scialpinisti stavano scendendo lungo un canalone, da cui si è staccata la. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

34_liss : RT @rtl1025: ?? Uno scialpinista è morto sotto una #valanga che si è staccata sopra #Flassin, nella valle del Gran San Bernardo. L'incidente… - thecoolmauri : RT @Adnkronos: ++Valanga in Valle d'Aosta, morto scialpinista++ - Adnkronos : ++Valanga in Valle d'Aosta, morto scialpinista++ - lifestyleblogit : Valanga in Valle d'Aosta, morto scialpinista - - rep_torino : Valle d'Aosta, scialpinista muore travolto da valanga sotto gli occhi del compagno di escursione [aggiornamento del… -