USA, calano le richieste di mutui settimanali (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Scendono per la seconda settimana consecutiva le domande di mutuo negli Sati Uniti nella settimana al 12 marzo 2021. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 2,2% dopo il -1,3% della settimana precedente. L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 4,2%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un incremento dell’1,8%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 3,28% dal 3,26%. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Scendono per la seconda settimana consecutiva le domande di mutuo negli Sati Uniti nella settimana al 12 marzo 2021. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 2,2% dopo il -1,3% della settimana precedente. L’indice relativo alledi rifinanziamento è sceso del 4,2%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un incremento dell’1,8%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi suitrentennali sono saliti al 3,28% dal 3,26%.

