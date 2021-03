Uber garantirà ai conducenti del Regno Unito un salario minimo, ferie pagate e contributi pensionistici (Di mercoledì 17 marzo 2021) Martedì Uber, la società di mobilità conosciuta soprattutto per il suo servizio a metà tra i taxi e il noleggio di auto con autista, ha detto che garantirà ai conducenti del Regno Unitoo alcuni diritti come il minimo salariale, le Leggi su ilpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Martedì, la società di mobilità conosciuta soprattutto per il suo servizio a metà tra i taxi e il noleggio di auto con autista, ha detto cheaidelo alcuni diritti come ilsalariale, le

Advertising

rtl1025 : ?? #Uber garantirà ai suoi 70.000 autisti britannici lo status di #dipendenti, in quella che è una prima mondiale pe… - Anubi_Inpw : RT @ilpost: Uber garantirà ai conducenti del Regno Unito un salario minimo, ferie pagate e contributi pensionistici - ilpost : Uber garantirà ai conducenti del Regno Unito un salario minimo, ferie pagate e contributi pensionistici - giovanni_arata : [Importante] #Uber garantirà ai suoi guidatori UK un trattamento da simil- dipendenti. Grazie al nudge gentile dell… - IgorPagano46 : RT @rtl1025: ?? #Uber garantirà ai suoi 70.000 autisti britannici lo status di #dipendenti, in quella che è una prima mondiale per l'app di… -

Ultime Notizie dalla rete : Uber garantirà Uber, svolta in Gran Bretagna:70mila autisti diventano dipendenti La decisione di Uber segue il verdetto della Corte Suprema del Regno Unito che ha stabilito che gli autisti di Uber sull'isola vanno considerati dipendenti, non collaboratori 'autonomi' Uber garantirà ai suoi 70.000 autisti britannici lo status di dipendenti, in quella che è una prima mondiale per l'app di auto con conducenti. Gli autisti avranno diritto, fra l'altro, al salario ...

Uber, Gb dà agli autisti status di dipendenti, è la prima volta Uber garantirà ai suoi autisti in Gran Bretagna lo status di dipendenti, con salario minimo e ferie pagate: si tratta di una prima assoluta per la società statunitense e dà una scossa al modello di ...

Uber in Gran Bretagna assume come dipendenti 70.000 autisti Corriere della Sera La decisione disegue il verdetto della Corte Suprema del Regno Unito che ha stabilito che gli autisti disull'isola vanno considerati dipendenti, non collaboratori 'autonomi'ai suoi 70.000 autisti britannici lo status di dipendenti, in quella che è una prima mondiale per l'app di auto con conducenti. Gli autisti avranno diritto, fra l'altro, al salario ...ai suoi autisti in Gran Bretagna lo status di dipendenti, con salario minimo e ferie pagate: si tratta di una prima assoluta per la società statunitense e dà una scossa al modello di ...