Stadi di calcio più moderni? Una soluzione arriva dal Recovery Plan (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'impiantistica sportiva italiana è obsoleta rispetto a quella del resto d'Europa in termini di sicurezza, fruibilità e redditività. Inutile tentare di sostenere che l'impatto e la rilevanza – in negativo – di questa situazione debbano essere analizzati e affrontati a prescindere dall'ambito sportivo. Il mondo del calcio ha una importanza economica e sociale nel nostro Paese che non ha paragoni con altri settori sportivi (circa 18 MLD di euro di ricavi generati nella stagione 2017/2018 pari a circa l'1% del PIL nazionale) e che è sicuramente influenzata in misura maggiore rispetto ad altri dalla inadeguatezza degli Stadi. È naturale quindi che le iniziative volte a favorire l'ammodernamento dell'impiantistica sportiva riguardino, innanzitutto, gli Stadi di calcio. Ebbene, negli ultimi dieci anni diversi sono ...

