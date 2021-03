Shawn Bradley vittima di un incidente stradale: l'ex gigante di Dallas paralizzato (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una cattiva notizia ha sconvolto il mondo Nba. I Dallas Mavericks hanno comunicato che l'ex centro Shawn Bradley è stato vittima di un incidente stradale lo scorso 20 gennaio 2021: travolto da un'auto ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una cattiva notizia ha sconvolto il mondo Nba. IMavericks hanno comunicato che l'ex centroè statodi unlo scorso 20 gennaio 2021: travolto da un'auto ...

