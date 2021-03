Pop corn e mascherina nera | così Christopher Nolan si è messo in fila per andare al cinema a Los Angeles

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Pacchetto maxi di pop, elegantecon sottilissime righe bianche,è stato immortalato poche ore fa mentre con la moglie – la produttrice Emma Thomas – entra da spettatore in undi Los. Il regista di Dunkirk, secondo quanto riportato da NBC News, è stato “tra i primi clienti inquando le saletografiche hanno riaperto dopo che le restrizioni sul coronavirus sono state allentate nella contea di Los”. Il luogo della rinascitatografica dal vivo, almeno per gli abitanti di Lose diè l’AMC Theatre di Burbank, in California. Il film in cartellone nella sala in cui è entrato l’autore ...

Advertising

claudiocerasa : Chi ha ragione tra Biden e la procura di Milano? Preparate i pop-corn (dal Foglio dal 22 febbraio) - Terzoaccount2 : @ssoselftisfied Daje preparo i pop corn - ornitorincopela : ciaooo sto andando a prendere i pop corn confezionati - pettymagpie : RT @MMantovani75: @pettymagpie Una macchinetta per popcorn più ciotoloni grandi tipo cinema... nel riporre i ciotoloni apro uno sportello d… - occhidghiaccio : Ennesimo drama tra 3 2 1 Preparo i pop corn ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Pop corn

Il Fatto Quotidiano

Quando è in giornata bisogna solo tirare fuori ie godersi lo spettacolo", così ha detto Claudia Vismara in una recente intervista. Nella serie interpreta Caterina, l'unica donna della ...Quanto ci manca il cinema inteso come sala in cui celebrare il sacro rito della fruizione filmica? Quel rito fatto anche di, di inviti assai scocciati a fare silenzio provenienti dalla fila dietro, di " ohhhh " in coro nei momenti di suspence della pellicola proiettata? Insomma: tutto ciò che un cinefilo ama al ...Quando siamo davanti al Pc o seduti sul divano a guardarci un episodio della nostra serie tv preferita e ci viene voglia di pop-corn, la soluzione ideale per salvare la tastiera o la fodera del divano ...Nel corso dell'intervista in questione, Ana de Armas ha associato il profumo dei popcorn mangiati al cinema al sentimento dell'amicizia. L'attrice ha dichiarato: "Il cinema è uno dei miei luoghi ...