Perché l'Italia si è dimenticata dei bambini e del suo futuro (Di mercoledì 17 marzo 2021) Durante il primo lockdown, quello di marzo 2020, se li sono dimenticati. Addirittura, sono stati considerati soltanto come un mezzo per genitori furbetti, pronti a usare i figli per uscire di casa. Quando si è parlato di scuole, il dibattito si è arenato sui banchi a rotelle, sulla didattica a distanza, sull'alternanza chiusura/apertura (altro che scuola-lavoro). Discussioni irritate, qualche sparata, numeri a caso e la questione finiva lì. Si sa il motivo: da decenni a questa parte non sono un argomento interessante. In Italia di bambini non si parla volentieri, e quando lo si fa ci si limita a riproporre visioni stereotipate, lontane dalla realtà, inutili quando ci sono problemi da risolvere. L'infanzia è una grande rimozione. Il numero dei nati è in calo costante da decenni e nel 2020 si è toccato il minimo record dai tempi dell'Unità d'Italia. Per questo la domanda ...

