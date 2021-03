Nasce in Italia l’Associazione Sindrome di Pierpont (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sindrome di Pierpont, in Italia Nasce l’Associazione dei pazienti: la fondatrice è Laura Bertolotti, una mamma particolarmente combattiva Laura Bertolotti è una madre che ha deciso di metterci la faccia. Da quando, nel 2018, quella somma di sintomi che affliggeva il suo Matteo ha trovato finalmente un nome, non si è data tregua. In primo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021)di, indei pazienti: la fondatrice è Laura Bertolotti, una mamma particolarmente combattiva Laura Bertolotti è una madre che ha deciso di metterci la faccia. Da quando, nel 2018, quella somma di sintomi che affliggeva il suo Matteo ha trovato finalmente un nome, non si è data tregua. In primo… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Piu_Europa : ??Nasce il Comitato per il 'Programma per l'Italia': le forze libdem, europeiste e riformiste insieme per elaborare… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Taxi gratis a Roma per gli ultraottantenni che vanno a vaccinarsi: nasce 'Ti accompagno io' #ANSA - mariapiatrento : RT @M49liberorso: Chi nasce in Italia è Italiano, lo Ius Soli è una battaglia di civiltà. Chi è contrario è razzista. Senza se e senza ma. - peppefailla105 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Sul serio riusciamo anche a polemizzare su una kaz0 di etichetta? Smettiamola di di… - Vincenzoiena699 : RT @serebellardinel: Dato che sono in arrivo 209 MILIARDI #RecoveryFund, nasce la strana alleanza tra @ItaliaViva,@LegaSalvini e @forza_it… -