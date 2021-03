(Di mercoledì 17 marzo 2021) Di seguito il post “” pubblicato su “Il Blog di Beppe Grillo”Virginia Raggi! di Virginia Raggi – Sono stata “massacrata” per cinque anni e ho subito ogni tipo di accusa solo perché mi opponevo al modello di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, mafine avevo ragione. Oggi la Procura ha disposto due arresti in merito all’apertura della discarica di Monte Carnevale all’interno del territorio di Roma. Ora Zingaretti ritiri il proprio Piano Regionale dei Rifiuti che impone l’apertura di discariche a Roma, una scelta che noi romani abbiamo dovuto subire. Vi racconto quello che è accaduto in queste ore. La magistratura ha fatto luce sulla gestione dei rifiuti nella Regione Lazio: evidenzierebbe un inquietante quadro di corruzione. Gli accusati avrebbero “manipolato la ...

Advertising

beppe_grillo : Massimo sostegno alla nostra guerriera! #coRAGGIo #VirginiaRaggi - fattoquotidiano : Roma, Beppe Grillo blinda (di nuovo) la Raggi: “Massimo sostegno alla nostra guerriera”. E rilancia il post della s… - Corriere : Grillo difende Raggi: massimo sostegno, sei la nostra guerriera - icaro_diretto : RT @pino_mini: Ma @beppe_grillo è bipolare?? ?? Roma, Beppe Grillo blinda (di nuovo) la Raggi: “Massimo sostegno alla nostra guerriera”. E… - GASPARECARLINI : Grillo: 'Massimo sostegno alla guerriera Raggi' - Politica - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo sostegno

Blog di Beppe Grillo

Grillo accanto alla sindaca di Roma "alla nostra guerriera Virginia Raggi!". È quanto scrive in un tweet Beppe Grillo rilanciando il post con cui martedì la sindaca di Roma è intervenuta sulla gestione dei rifiuti da ...alla nostra guerriera Virginia Raggi!". È quanto scrive in un tweet Beppe Grillo rilanciando il post con cui ieri la sindaca di Roma è intervenuta sulla gestione dei rifiuti da parte ...Oggi sono circa 12.000 le startup in Italia, che danno lavoro ad oltre 70 mila giovani, producono ricavi per oltre 1,4 miliardi di euro e ne reinvestono la maggior parte in ricerca e sviluppo e in ...Non solo autolesionismo, arrivando a tagliarsi i polsi e un braccio - il tutto documentato in una scioccante diretta Instagram intrisa di sangue, poi rimossa da ...