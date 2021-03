L’assessora di Castiglione scrive agli anziani e raccoglie le loro storie

Leggi su dire

(Di mercoledì 17 marzo 2021) BOLOGNA – Una lettera di carta, in un momento in cui nessuno le scrive più e preferisce altri strumenti. Una raccolta di storie e aneddoti del passato, in un momento in cui l’interesse è tutto rivolto all’emergenza sanitaria, all’andamento dei vaccini e alle zone colorate per le restrizioni. Per gli anziani di Castiglione dei Pepoli, Comune sull’Appennino bolognese, c’è letteralmente ‘posta per loro’ e il mittente è l’assessora alla Cultura, Margherita Nucci.