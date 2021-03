L’app che ti aiuta a fuggire da una videoconferenza noiosa (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Foto: Pixabay)Lo sviluppatore Sam Lavigne ha messo a punto una piccola chicca che ha subito riscontrato un grande successo: la web-app Zoom Escaper permette di creare suoni fastidiosi e interferenze al proprio flusso audio in una videocall con Zoom o altri software. Un auto-sabotaggio per fuggire con grande efficacia da una riunione infinita o poco utile. L’idea di fondo è il caro e vecchio metodo empirico per dileguarsi durante una chiamata, simulando problemi vari all’audio per diventare inintelligibili. Ma invece che coprire il microfono con oggetti, riprodurre suoni da un’altra sorgente o staccare all’improvviso la connessione, con Zoom Escaper si avrà un metodo più sofisticato e realistico. Tutto passa attraverso il sito ufficiale, che però deve essere aperto necessariamente con il browser Chrome. Si deve consentire l’accesso al microfono del proprio dispositivo ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Foto: Pixabay)Lo sviluppatore Sam Lavigne ha messo a punto una piccola chicca che ha subito riscontrato un grande successo: la web-app Zoom Escaper permette di creare suoni fastidiosi e interferenze al proprio flusso audio in una videocall con Zoom o altri software. Un auto-sabotaggio percon grande efficacia da una riunione infinita o poco utile. L’idea di fondo è il caro e vecchio metodo empirico per dileguarsi durante una chiamata, simulando problemi vari all’audio per diventare inintelligibili. Ma invece che coprire il microfono con oggetti, riprodurre suoni da un’altra sorgente o staccare all’improvviso la connessione, con Zoom Escaper si avrà un metodo più sofisticato e realistico. Tutto passa attraverso il sito ufficiale, che però deve essere aperto necessariamente con il browser Chrome. Si deve consentire l’accesso al microfono del proprio dispositivo ...

