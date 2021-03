Covid: Anci Lombardia, ‘domani minuto di silenzio in tutti i Comuni’ (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) – Anci Lombardia invita tutti i Comuni lombardi a partecipare alla prima Giornata in memoria delle vittime del coronavirus, domani, 18 marzo, con un minuto di silenzio, rilAnciando l’appello del presidente Anci, Antonio Decaro. Il minuto di raccoglimento, da osservare alle 11, sarà in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, al cospetto della bandiera italiana a mezz’asta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) –invitai Comuni lombardi a partecipare alla prima Giornata in memoria delle vittime del coronavirus, domani, 18 marzo, con undi, rilando l’appello del presidente, Antonio Decaro. Ildi raccoglimento, da osservare alle 11, sarà in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, al cospetto della bandiera italiana a mezz’asta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ilSicilia : #Cronaca #Cultura Covid, Anci Sicilia: “Interventi finanziari e normativi per le città d’arte”… - AnsaSicilia : Covid: Anci Sicilia chiede sostegno per città d'arte. L. Orlando, da governo interventi per rilanciare settore turi… - daniele_bungaro : RT @tg2000it: #Covid, la ristoratrice di Ostia: la foto ‘simbolo’ fu uno sfogo di delusione @moccia_camilla @fipeconf @TV2000it @comuni_an… - uffstampaTv2000 : RT @tg2000it: #Covid, la ristoratrice di Ostia: la foto ‘simbolo’ fu uno sfogo di delusione @moccia_camilla @fipeconf @TV2000it @comuni_an… - orasolaretv2000 : RT @tg2000it: #Covid, la ristoratrice di Ostia: la foto ‘simbolo’ fu uno sfogo di delusione @moccia_camilla @fipeconf @TV2000it @comuni_an… -