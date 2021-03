Cirinnà: «Il Pd? Devastato. La corsa al Campidoglio? Letta proverà la sua autonomia» – L’intervista (Di mercoledì 17 marzo 2021) Gli scogli sono emersi subito e senza nemmeno doversi allontanare da Roma: lungo la rotta del Partito democratico con Enrico Letta nocchiere, a poche ore di navigazione, la vicenda delle elezioni amministrative nella Capitale agita le acque del Nazareno. È trapelata sui giornali la notizia che Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia nel governo Conte II, sarebbe stato scelto come candidato Dem del Campidoglio. A stretto giro, sono arrivate le reazioni di molti esponenti del partito che hanno invocato la necessità, prima dell’investitura di qualcuno, di svolgere le primarie, «e di estenderle a tutto il campo largo del centrosinistra», dice a Open la senatrice Monica Cirinnà, candidata già dallo scorso settembre alle primarie per la Capitale. Senatrice, non è passata nemmeno una settimana dall’elezione del nuovo segretario del Pd ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 marzo 2021) Gli scogli sono emersi subito e senza nemmeno doversi allontanare da Roma: lungo la rotta del Partito democratico con Enriconocchiere, a poche ore di navigazione, la vicenda delle elezioni amministrative nella Capitale agita le acque del Nazareno. È trapelata sui giornali la notizia che Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia nel governo Conte II, sarebbe stato scelto come candidato Dem del. A stretto giro, sono arrivate le reazioni di molti esponenti del partito che hanno invocato la necessità, prima dell’investitura di qualcuno, di svolgere le primarie, «e di estenderle a tutto il campo largo del centrosinistra», dice a Open la senatrice Monica, candidata già dallo scorso settembre alle primarie per la Capitale. Senatrice, non è passata nemmeno una settimana dall’elezione del nuovo segretario del Pd ...

