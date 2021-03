Cashback a rischio? Potrebbe esser cancellato a luglio 2021 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Neppure il tempo di fare le prime operazioni previste nel semestre che va da gennaio a luglio che già il Cashback rischierebbe di chiudere. Il nuovo governo infatti non avrebbe intenzione di andare avanti con questa misura. Ed è per questo che il Cashback rischierebbe di non essere riconfermato anche per il secondo semestre del 2021. Del resto era anche prevedibile, visto che il Governo Conte non ha studiato delle misure che permettevano di avere pratiche fraudolente ( ne sanno qualcosa i benzinai che hanno visto clienti fare anche 50 operazioni per pagare un pieno). Ed è per questo che il nuovo Governo avrebbe intenzione di cambiare rotta. Chiudere il programma Cashback a luglio, dopo il primo semestre di attività. È la proposta del sottosegretario al ministero ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 marzo 2021) Neppure il tempo di fare le prime operazioni previste nel semestre che va da gennaio ache già ilrischierebbe di chiudere. Il nuovo governo infatti non avrebbe intenzione di andare avanti con questa misura. Ed è per questo che ilrischierebbe di none riconfermato anche per il secondo semestre del. Del resto era anche prevedibile, visto che il Governo Conte non ha studiato delle misure che permettevano di avere pratiche fraudolente ( ne sanno qualcosa i benzinai che hanno visto clienti fare anche 50 operazioni per pagare un pieno). Ed è per questo che il nuovo Governo avrebbe intenzione di cambiare rotta. Chiudere il programma, dopo il primo semestre di attività. È la proposta del sottosegretario al ministero ...

