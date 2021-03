Vaccini Covid | nuova fase dei test | somministrazione ai più piccoli

(Di martedì 16 marzo 2021) Parte unadelle somministrazioni dei: Moderna condurrà deianche sui piùper valutarne l’efficacia, scopriamo i dettagli. I piùriceveranno delle somministrazioni deiper dei(Pixabay)L’azienda americana di biotecnologie Moderna, ha annunciato che darà il via ad unadella sperimentazione del proprio vaccino. Nei prossimi giorni, infatti, partirà una campagna di vaccinazione rivolta esclusivamente ai più. Parliamo di bambini americani e canadesi, circa 6000, che riceveranno le due dosi per poi essere monitorati per un anno. LEGGI ANCHE > > >, Ema indaga su...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid

Sei miliardi alla sanità, di cui cinque ai. Serviranno per comprare nuove dosi, ma anche i farmaci che servono a curare chi ha contratto il, dal Remdesivir ai monoclonali. Una fetta ...Per tutti ial momento in uso in Italia "è necessaria la somministrazione della seconda ...della Salute raccomanda di sequenziare i campioni positivi di individui vaccinati anti -- 19 al ...Sospese le somministrazioni di AstraZeneca. - "Dopo la sospensione precauzionale delle somministrazioni del vaccino Astrazeneca, vengono temporaneamente interrotte anche le prenotazioni per le vaccina ...All'indomani dello stop alle somministrazioni di AstraZeneca, l’unità di crisi della Campania comunica che ad oggi è stato vaccinato circa il 90% del ...