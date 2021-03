Uomini e Donne 16 marzo: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la puntata di ieri in cui Samantha Curcio ha chiesto a Gero Natale di rimanere in studio per conoscerlo, l’appuntamento di oggi di Uomini e Donne dovrebbe vedere protagonista il Trono Over. Secondo quanto riportato dal Vicolo delle news, infatti, la puntati di martedì 16 marzo avrà vedrà Gemma Galgani confrontarsi con Cataldo. La puntata odierna dovrebbe quindi aprirsi con la sfilata femminile: a camminare in passerella oltre a Gemma, vestita da Charlize Theron – scatenando la reazione di Tina -, ci sarà anche Sabina Ricci, che alla fine risulterà vincitrice. Al termine della sfilata Gemma si prenderà il centro dello studio: la dama torinese, infatti, avrà in confronto con Cataldo. I due si stanno conoscendo da diverse settimane e hanno passato insieme già diverse ... Leggi su italiasera (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la puntata di ieri in cui Samantha Curcio ha chiesto a Gero Natale di rimanere in studio per conoscerlo, l’appuntamento dididovrebbe vedere protagonista il. Secondo quanto riportato dal Vicolo delle news, infatti, la puntati di martedì 16avrà vedrà Gemma Galgani confrontarsi con Cataldo. La puntata odierna dovrebbe quindi aprirsi con la sfilata femminile: a camminare in passerella oltre a Gemma, vestita da Charlize Theron – scatenando la reazione di Tina -, ci sarà anche Sabina Ricci, che alla fine risulterà vincitrice. Al termine della sfilata Gemma si prenderà il centro dello studio: la dama torinese, infatti, avrà in confronto con Cataldo. I due si stanno conoscendo da diverse settimane e hanno passato insieme già diverse ...

Advertising

robersperanza : Sono inaccettabili gli atti intimidatori contro l’Istituto Superiore di Sanità. A Silvio Brusaferro e a tutte le do… - Link4Universe : Come si fa a dire 'non tutti gli uomini' riferito alla violenza e molestie contro le donne, quando anche tornando l… - Internazionale : Dopo la morte di Sarah Everard la polizia di Londra ha invitato le donne a stare in casa la sera: nessuno ha battut… - _wankycriss : RT @Link4Universe: Solo non essere personalmente violenti non basta, è troppo poco dire 'eh ma io non lo farei mai', quando il problema nel… - _wankycriss : RT @Link4Universe: Come si fa a dire 'non tutti gli uomini' riferito alla violenza e molestie contro le donne, quando anche tornando la not… -