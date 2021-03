Traffico Roma del 16-03-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltoancora rallentato per incidente su Viale dell’Oceano Atlantico all’altezza dell’incrocio con via Laurentina per il restodecisamente scorrevole sulle principali arterie cittadine ricordiamo i lavori sullaFiumicino con chiusura tra l’uscita di via della Magliana e le tre fontane in direzione dell’EUR deviazioni su via della Magliana chiusura per lavori anche in via di Torrevecchia 3 a via Cesare Lombroso e via Moneglia nelle due direzioni il Lazio da ieri è in zona rossa tra le restrizioni negozi che così tranne quelli di prima necessità didattica distanze spostamenti solo per validi motivi certificati per agevolare gli spostamenti di coloro che per necessità devono raggiungere il centro città Fino al prossimo 6 aprile i varchi delle ZTL ...