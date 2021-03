The Wandering Village ci mette a capo di una città in stile Studio Ghibli sul dorso di una tartaruga

(Di martedì 16 marzo 2021) In molti si stanno incuriosendo nei riguardi di The, city-sim dall'ambientazione fantasy molto peculiare. Nel titolo Stray Fawn, difatti, l'intento è tirar su un villaggio autosufficiente, con case, appezzamenti di terra coltivale e tutto quel che il genere offre di solito, ma con una particolarità: la superficie abitabile è delimitata all'interno del diametro della schiena di una enormevagante per un mondo apparentemente senza speranza. L'ambientazione e lografico generale ricordano molto Nausicaä della Valle del Vento e altri film di Hayao Miyazaki e Isao Takahata, e gli sviluppatori non ne fanno certo mistero. "L'idea del gioco è scaturita nelle nostre teste quando io e il socio in affari abbiamo visitato una mostra e abbiamo visto dei meravigliosi concept ...

Advertising

Eurogamer_it : #TheWanderingVillage: una città in stile #StudioGhibli sul dorso di una tartaruga -

Ultime Notizie dalla rete : The Wandering

Fantascienza.com

... Jess Gaskell, Pete Smith - Sumo Digital Sheffield/Sony Interactive Entertainment Europe)Last Campfire (Hello Games) Miglior Gioco di Debutto Airborne Kingdom (Band) Call of...Uno dei suoi ultimi film era stato 'Earth' (visibile su Netflix) in cui la Terra è minaccaiata dal Sole, che sta per trasformarsi in una stella gigante rossa. Ng Man - tat da tempo era ...In molti si stanno incuriosendo nei riguardi di The Wandering Village, city-sim dall'ambientazione fantasy in stile Miyazaki.AVIANO. Ospite della casa di riposo di Aviano morì per ipotermia, il rappresentante legale di Sereni orizzonti spa Valentino Bortolussi, 42 anni, di Udine, è stato condannato ieri dal gup Giorgio Cozz ...